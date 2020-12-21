مصر تنفي وجود أدوية مغشوشة في مستشفياتها

وأكد المركز الإعلامي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
وقال المركز في بيانه إن الهيئة أكدت أن كل الأدوية المتداولة بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو الوحدات الصحية، مطابقة للمواصفات القياسية وآمنة، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية.
وشددت الهيئة طبقا للبيان على أن الأدوية في هذه الأماكن تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها في معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
ولفتت إلى أنه في حال مخالفة ذلك بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، يوقف خط إنتاج المستحضر، أو يتم منع استيراده لمدة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم رفع الأمر للجنة المذكورة، لتقرر ما تراه بشأن إلغاء تسجيل المستحضر ومصادرة الكميات الموجودة منه، وتصدر بذلك قراراً من هيئة الدواء المصرية.
وناشد البيان "جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين".
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