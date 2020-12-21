في المغرب... الأجانب المقيمون يترشحون ويصوتون بالمحليات

تصريحات "لشكر" نقلها موقع هسبريس المغربي وقد جاءت ضمن كلمة لـ"لشكر"، يوم السبت، في المجلس الوطني لـ"حزب الوردة".

جدير بالذكر أن الفصل 30 من الدستور المغربي ينص على أنه "يُمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو مُمارسات المعاملة بالمثل"، لكن لم يسبق أن تمّ العمل بهذا الأمر في المملكة منذ اعتماد دستور 2011.

وقال "لشكر": "إن الاتفاق بين الأحزاب والداخلية جاء بعد اللقاءات التي عقدتها بداية مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ثم مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وتم خلالها التوافق على تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية" مشددا على أنه “سيتم حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل".

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد طالب بإشراك الأجانب المقيمين في العملية الانتخابية بالجماعات المحلية، وذلك في مذكرة له حول إصلاح المنظومة الانتخابية.

وقد أشاد "لشكر" بما أسماه "التوافقات السياسية التي تمت بخصوص العديد من الجوانب المهمة في المنظومة الانتخابية"، حيث أكد على تحقق "شبه إجماع بين الأحزاب السياسية في القضايا الانتخابية.

ولفت إلى أنه "تفعيلا لخلاصات المشاورات لا بد من استثمار المسافة الزمنية والإسراع في إحالة مشاريع القوانين على البرلمان لمناقشتها بالجدية المطلوبة واعتمادها في وقت مناسب".

جدير بالذكر أن "لشكر" نفسه كان قد صرح سابقا أن "السماح للأجانب بالتصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية موقوف التنفيذ، لأنه مقرون بالمعاملة بالمثل، أي إقراره أيضاً في المغرب لفائدة الإسبانيين المقيمين، وهو ما سيعود بالنفع على الجالية الكبيرة في إسبانيا".

ولفت إلى أن "كل الدول الأوروبية لا تُطبق هذا المقتضى، مؤكدا أن "العمل به في المغرب سيفتح آفاقا للجالية المغربية في الخارج للإسهام في سلطة القرار في بلدان إقامتها والتأثير في العلاقات بين دولة الأصل ودولة الاندماج".