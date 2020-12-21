شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يمنع مؤقتا دخول المسافرين القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، قرارا بمنع دخول الركاب القادمين من بريطانيا، وهولندا، وجنوب أفريقيا.

وأوضحت سلطة الطيران المدني، في نشرة أصدرتها اليوم الاثنين، أن القرار يسري بغض النظر عن جنسيات المسافرين، سواء كان عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة.

وأخطرت سلطة الطيران المدني جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار، اعتبارا من بعد غد وحتى 5 يناير المقبل.