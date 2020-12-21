شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في المملكة إلى 361 ألفًا و178 إصابة. وذكرت وزارة الصحة السعودية ،في بيان أوردته قناة /الإخبارية/ السعودية، أنه تم تسجيل 211 حالة شفاء من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 352 ألفًا و89 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بإجمالي 6 آلاف و131 حالة وفاة.

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