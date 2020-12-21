شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى : السلالة الجديدة من كورونا ليست أسوأ من كوفيد 19 واللقاح فعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19 ، وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.، مؤكدا أن الفيروس المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ.

وأضاف الربيعة ، فى تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، أن المملكة اتخذت قرار منع السفر كإجراء احترازي لتقييم الوضع لفهم طبيعة هذا الفيروس المتحور.

وأمس، قال الدكتور محمد العبدالعالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا تسير بسلاسة ولا مشاكل لدى من تلقوا الجرعة الأولى، حيث لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، داعيا إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية لتحقيق المناعة، مشيرا الى أن التسجيل لتلقي اللقاحات متاح للجميع عبر تطبيق "صحتي" 400 ألف شخص سجلوا لتلقي اللقاح".

وأضاف متحدث الصحة السعودية في مؤتمر صحفى الأحد، أن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه يمكن لمن يعاني عوارض بسيطة من الحساسية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا ، ونحن من الدول التي تسجل استقرارا ونزولا بعدد إصابات كورونا ، وفيما يتعلق بوجود تحورات الفيروس، وتأثيره على فعالية اللقاح، قال: تحورات الفيروس لم تثبت أنها أشد فتكا..ولا أتوقع تأثيرها على اللقاح.