الأردن: إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المملكة الأردنية وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية .
وفى ذات السياق قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية علي العايد، إن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتباراً من اليوم وحتى الثالث من يناير المقبل.
وبين العايد ، أن القرار يأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا، ما يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة.
وأكد العايد ، أن القرار جاء بتنسيب من وزير الصحة بالاستناد إلى توصية صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، لافتا إلى أن استمرار تنفيذ القرار سيعتمد على ما يتوافر من معلومات علمية موثوقة عن تداعيات تحور فيروس كورونا، مبيناً أن الحكومة تتابع من خلال وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية في العالم، وستتخذ أية إجراءات احترازية إضافية مرتبطة بالرحلات الجوية لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في المملكة.
وقررت روسيا اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا، وفى ذات السياق قررت تونس تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا، ومنعت الجزائر إجلاء رعاياها من المملكة المتحدة.
وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا، بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها، بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل أيام فقط من خروجها من الاتحاد الأوروبى.
وقطعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا وكندا، روابط السفر مع بريطانيا بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس تمثل خطرا على بلاده.
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