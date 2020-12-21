شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة إقليم كردستان تدين استهداف البعثات الدبلوماسية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت رئاسة اقليم كردستان العراقي ، استهداف محيط السفارة ومجمع سكنى فى المنطقة الخضراء ببغداد بالصواريخ، وذكرت الرئاسة -في بيان ،أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين" أن تكرار واستمرار هذا النوع من الهجمات على البعثات الدبلوماسية وممثليات الدول، يتعارض مع مصالح العراق وسيادة البلد، كما ينافي القوانين الدولية ويؤدي الى آثار سيئة، ويعرض علاقات العراق مع الدول الاخرى الى خطر حقيقي". واضافت :" من واجب الحكومة العراقية ان تحفظ امن وسلامة البعثات الدبلوماسية للدول وتحافظ على ارواح وممتلكات المواطنين وتتخذ كل الاجراءات اللازمة لمنع تكرار تلك الهجمات والعثور على منفذيها وتقديمهم للمحاكم وانزال العقاب بهم".

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