شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلق الرحلات مع 3 دول بسبب سلالة كورونا الجديدة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وكل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا واستراليا وعدم قبول الوافدين إلى تونس الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن قرار تعليق الرحلات جاء وفقًا لتطور الوضعية الوبائية بالعالم على إثر ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، مضيفة أن القرار سيطبق ابتداءً من اليوم وإلى حين إشعار آخر.

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