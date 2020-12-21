شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلق رحلات إجلاء مواطنيها من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجزائر، اليوم الاثنين، حظر أى عملية إجلاء لمواطنيها من بريطانيا، بعد ظهور سلالة متحولة لفيروس كورونا هناك، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت عن تنفيذ رحلات إجلاء منذ مطلع ديسمبر الجاري للمواطنين الجزائريين العالقين بسبب أزمة الكورونا في عدة دول مختلفة.
ومنذ مساء أمس أعلنت عدة دول تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، بسبب ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الأحد أنها ورونا خرجت عن السيطرة.
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