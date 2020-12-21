مساعدات إماراتية إلى موريتانيا لمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "الصحراء" الموريتانية، اليوم الاثنين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت طائرة تحمل مساعدات طبية وفريق طبي متخصص إلى موريتانيا، لدعمها في مواجهة وباء كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة تحمل مساعدات عاجلة إلى موريتانيا تحتوي على أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس، وذلك لدعمها في احتواء جائحة "كوفيد-19".



ونقلت عن السفير الإماراتي في نواكشوط حمد غانم المهيري قوله إن "إرسال المساعدات الطبية يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين".



وكان وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أبلغ السفراء المعتمدين في بلادهم الأسبوع الماضي بأن انتشار فيروس "كورونا" المستجد في بلاده وصل إلى مستوى مقلق، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من الوفيات والإصابات اليومية، كما ناقش معهم الدعم الذي يمكن أن يقدم لمواجهة هذا الأمر.