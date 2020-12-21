شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني: اتصالات لعقد مؤتمر دولى للسلام واجتماع للرباعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول، عن أمله أن تكون سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تختلف عن سابقاتها وتدفع باتجاه تصحيح المسار السابق وعودة الأمور إلى أصولها وأبرزها حل الدولتين وكل التغييرات التي أحدثتها إدارة الرئيس ترامب.

وأكد العالول، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، استمرار الاتصالات لعقد مؤتمر دولي للسلام، ويجري ترتيب ذلك مع الدولة العربية، مشيرا إلى اتصالات آخرى تجري لعقد اجتماع للرباعية الدولية وامكانية انضمام دول أخرى لها.

وأشار العالول، إلى أن "الرئيس الفلسطينى محمود عباس أرسل برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل شهر للبدء بالإعداد للمؤتمر الدولي للسلام، الأمر الذي يحتاج تنسيقا وتعاونا على أعلى المستويات، وبموجبه كانت زيارة الرئيس الفلسطينى لعدد من الدول العربية وسيستمر في بعض الزيارات لحشد الجهد بهذا الاتجاه."

وبخصوص انعقاد المجلس المركزي، أكد العالول، أن "هناك ضرورة لعقده واختيار الوقت المناسب لذلك"، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية التي شكلتها التنفيذية ستبدأ بالتحضير لكل التفاصيل المتعلقة بانعقاده مع الأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا، وكل ما له علاقة بمخرجات المجلس والتطورات التي حدثت ما بين انعقاد المجلسين.

ووجه العالول دعوة لحركة حماس بعدم اطالة الوقت والذهاب مباشرة إلى خيار استعادة الوحدة الوطنية وانجاز المصالحة، ليُصار إلى التنسيق معا لمواجهة التحديات القائمة، مؤكدا في السياق أن حركة فتح تمد يدها لاستعادة الوحدة ولن تتوانى عن استثمار أية اشارة بالخصوص.