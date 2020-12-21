الدفاع الروسية ترصد 38 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، رصد 38 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب وحلب واللاذقية وحماة.

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين، بأن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن أنه رصد بدوره 3 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، غير أن الجانب الروسي لم يؤكد رصد هذه الانتهاكات.



وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين، نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 250 سلة غذائية بوزن إجمالي 962 كيلوجراما إلى قرية الجابرية بريف حمص، و440 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.694 طن إلى أهالي قرية تل ترتاب بريف الحسكة.