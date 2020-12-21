شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تغلق حدودها البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطنة عمان منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عن طريق المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من صباح الغد ولمدة أسبوع، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.
وقال مسؤول بوزارة الصحة فى سلطنة عمان في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على تويتر اليوم الإثنين، إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20% من السكان.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الصحة العامة في قطر أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك وأنها ستتسلم الشحنة الأولى منه اليوم الاثنين.
وجاء في بيان للوزارة أن قطر أجازت استخدام اللقاح في حالات الطوارئ لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما، كما وقعت قطر اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاحها للوقاية من كوفيد-19.
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