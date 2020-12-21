شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تغلق حدودها البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطنة عمان منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عن طريق المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من صباح الغد ولمدة أسبوع، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة فى سلطنة عمان في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على تويتر اليوم الإثنين، إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20% من السكان.