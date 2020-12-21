شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتيون يشيعون الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودّع الكويتيون اليوم، الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل الأمير الراحل بعد أن أدت جموع غفيرة صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الصليبخات.

وكان الديوان الأميري قد نعى أمس الأحد المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عاماً.

وقد بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، ببرقيات تعاز إلى أسرة الشيخ ناصر صباح الأحمد، حيث أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل، كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقيات تعاز إلى أسرة الشيخ ناصر صباح الأحمد، كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعاز مماثلة.

وتقلد الراحل عدة مناصب منها حقيبة وزارة الدفاع في العام 2017، ووزيراً لشؤون الديوان الأميري بموجب المرسوم الأميرى الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006، والمستشار الخاص لولي العهد في العام 1999م.

وفي مجال التجارة والاستثمار كان له عدة نشاطات، حيث أسس شركة «الفتوح القابضة» وشركة «مشاريع الكويت القابضة»، الى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي، حيث أسس دار الآثار الاسلامية، وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على «مجموعة الصباح الأثرية»، إضافة الى كونه عضواً فخرياً في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان.