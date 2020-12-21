شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر استيراد الطيور من 7 دول أوروبية بسبب الإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قرارات بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان (الكتاكيت) عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سبع دول أوروبية.
وأوضحت (الزراعة) الكويتية ، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن حظر الاستيراد يشمل كل من بولندا، والدنمارك، والسويد، وبلجيكا، وإيطاليا، وكرواتيا، وفرنسا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور بالدول السبع.
وأكدت ضرورة أن تخضع جميع الرسائل الواردة من تلك الدول حسب نوعها، للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة، وفق اجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والإجراء المنصوص عليه من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشددت على أنه سيتم رفض الرسائل المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة، على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تحظر استيراد الطيور من 7 دول أوروبية بسبب الإنفلونزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.