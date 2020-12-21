هل تقي اللقاحات من سلالة كورونا الجديدة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن اللقاحات الموجودة حاليا لـ"كوفيد-19" من المفترض أن تقي من السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا.
وأضاف لراديو أوروبا 1: "نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا".
وأشار فيران إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا لكن الفحوص التي أجريت مؤخرا لم ترصدها، بحسب "رويترز".
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض عزلا عاما صارما على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد قائلا إن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا وإن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70%.
وعبر جونسون ومستشاروه في المجال العلمي عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة، وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.
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