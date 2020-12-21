السعودية تعلق على الهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد

وجاء في بيان الخارجية السعودية: "إن المملكة تقف إلى جانب الجمهورية العراقية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها".

وأفاد مصدر أمني، يوم أمس الأحد، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء بخمسة صواريخ كاتيوشا، وإطلاق منظومة السيرام داخل المنطقة".

وأكد المصدر أن مكان إطلاق الصواريخ تم من منطقة الطمر الصحي وسقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة، مبيناً أن أحد الصواريخ سقط على شقة سكنية، وأخر ضمن كراج المجمع، بينما تطايرت شظايا القصف صوب محيط منطقة الجادرية.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.