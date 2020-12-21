طيران "الشرق الأوسط" تعلن عن إجراء بشأن شراء تذاكر السفر في لبنان

وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، محمد الحوت، الذي قال إن "الشركة ستحتاج في وقت ما للمطالبة بدفع ثمن التذاكر في لبنان باستخدام الـ "الفريش دولار".
وبحسب وكالة "رويترز" لم يذكر الحوت متى سيتم تطبيق هذه القاعدة، لكن التحذير يثير مخاوف حاملي الدولارات الذين تم إغلاق حساباتهم بالدولار فعليا منذ أواخر عام 2019.
وتعني عبارة "الفريش دولار" الدولار الذي تم تحويله إلى لبنان مؤخرا من الخارج، وهي العملات التي لا تخضع للقيود المفروضة من السلطات المالية منذ بدء الأزمة المالية في البلاد.
وكانت السلطات اللبنانية قد حددت الحد الأقصى لسحب الدولار بـ500 دولار شهريا، وفرضت سعر صرف يبلغ حوالي 3900 ليرة لبنانية، مما قلل فعليا من قيمة هذه الودائع لأن سعر الصرف في السوق الموازية يتجاوز حاليا ثمانية آلاف ليرة.
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