شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى اقتحامات لمدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس، وقالت مصادر أمنية فلسطينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة الشرقية، أصيب خلالها 5 مواطنين بالرصاص الحي، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينيا من شارع الباشا في المدينة، وداهمت مركزا لبيع أجهزة الحاسوب في شارع سفيان وسط المدينة.

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