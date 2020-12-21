شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخزن للأسلحة والذخيرة داخل وكر لداعش فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عن ضبط مخزن للأسلحة والذخيرة داخل أحد أوكار تنظيم "داعش" في محافظة كركوك، وذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن عناصر الاستخبارات تمكنت من العثور على مخزن أسلحة وذخيرة تابع لداعش في قضاء داقوق بكركوك. وأشارت الوكالة إلى أنه تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي.

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