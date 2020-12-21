شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة بأول فيديو له على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبى، عدد مشاهدات قياسي عبر حسابه الرسمى بتطبيق "تيك توك" الذى أطلقه منذ يومين، حيث سجل أول فيديوهاته أكثر من 2 مليون مشاهدة، كما لاقى إعجاب أكثر من 132 ألف، إضافة إلى حوالى 22 ألف تعليق.

@hhshkmohd في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالاً أو أسداً.. عندما تستيقظ من الأفضل أن تبدأ بالركض!♬ original sound - H.H. Sheikh Mohammed

وكان قد أكد الشيخ محمد بن راشد، أن هدفه من إطلاق حسابه على "تيك توك" هو التواجد حيث يوجد الناس، وبناء محتوى عربى إيجابى، وقال بن راشد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي .. الأسرع نمواً في العالم والتى تضم أكثر من 800 مليون متابع.. نريد أن نكون حيث يكون الناس .. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي .. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا".

ومن جهة آخرى آثار الظهور الأخير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، العديد من التساؤلات حول سر "الباج الأخضر" الذى كان معلقًا على صدره، وفى هذا الصدد، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن سر "الباج الأخضر" المميز الذى تزين به صدر حاكم دبى، وقالت الصحيفة الإماراتية، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هذا الباج يأتي في إطار إحدى المبادرات غير الرسمية المرتبطة بجهود مكافحة فيروس كورونا.

ووفق ما نشرته الصحيفة الإماراتية، يشير "الباج الأخضر" إلى أن حامله أكمل برنامج التطعيم ضد الفيروس، وحصل على الجرعة الثانية من اللقاح بنجاح، وهو البرنامج المكون من جرعتين بفارق يصل إلى نحو شهر، ولفتت الصحيفة إلى أن حاكم دبى كان قد تلقى قبل أيام الجرعة الثانية من اللقاح، فيما نشر صورة في الثالث من نوفمبر الماضي، وهو يتلقى الجرعة الأولى، وأوضحت أن حاكم دبي ارتدى "الباج" تقديراً لجهود الطواقم الطبية والمساندة، التي تكافح انتشار فيروس كورونا في الإمارات.