بومبيو يدعو ميليشيات مدعومة من إيران بالعراق لوقف زعزعة الاستقرار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو اليوم الاثنين، الميليشيات المدعومة من إيران في العراق إلى الكف عن أعمالها المزعزعة للاستقرار، وقال بومبيو ـ في تغريدة على تويتر حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية ـ إن العراقيين يستحقون أن تتم محاكمة من وصفهم بالمجرمين والفاسدين.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت أمس الأحد، سقوط 8 صواريخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد التي تضم السفارة الأمريكية بالبلاد، أسفرت عن إصابة جندي عراقي ووقوع أضرار مادية في بعض البنايات، أطلقتها "مجموعة خارجة عن القانون".



وقد أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن "الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة، ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية.

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