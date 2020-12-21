شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تطلق حملة شتوية لمساعدة 3.8 مليون في 5 دول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، حملتها الشتوية الجديدة بعنوان ”هذا الشتاء، اختَر الإحسان“ من أجل دعم خطة المساعدة الإقليمية لفصل الشتاء 2020-2021 لتقديم مساعداتٍ عاجلة لـ 3.8 ملايين شخص ليتمكنوا من مواجهة وتحمل ظروف الشتاء الصعبة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن المفوضية، أن الدول المضيفة للاجئين تواجه أبرد فصول الشتاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه اللاجئون درجات حرارة تصل إلى ما دون الصفر وفيضانات وعواصف، وهم بأمس الحاجة إلى المساعدات العاجلة لمواجهة الأشهر القاسية التي تنتظرهم.

وأكدت المفوضية، أنه بدون التبرعات العاجلة، لن يتمكن الكثيرون من البقاء آمنين ودافئين خلال الأشهر الباردة، وسيؤثر ذلك على قدرة المفوضية في توفير مساعدات نقدية موسمية للأسر الضعيفة، وتوفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية لهم.