تطبيق واتساب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف بحلول 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد 11 يوما من الآن، سينتهي دعم تطبيق المراسلات الشهير "واتساب" لبعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس".



ومع بداية العام الجديد، لن يعمل "واتساب" على الأجهزة التي لا تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 4.0.3" وآي أو إس 9" على الأقل.

و بحسب صحيفة "فايننشال إكسبريس"، أوصت صفحة الدعم الخاصة بشركة "واتساب" أصحاب تلك الهواتف بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى أحدث إصدار من أجل استمرارية عمل التطبيق على هواتفهم.

وفيما يتعلق بهواتف "آيفون" لن تحتوي الطرازات حتى "آيفون 4" على تطبيق "واتساب" في 2021، بينما سيتعين على مستخدمي "آيفون 4 إس" و"آيفون 5" و"آيفون 5 إس" و"آيفون 6" و"آيفون 6 إس" تحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى "آي أو إس 9" أو التحديثات الأحدث الأخرى، في حال رغبتهم الاستمرار في استخدام "واتسآب".

وبالنسبة لهواتف "أندرويد"، فستفقد الأجهزة التالية "HTC Desire" و"Motorola Droid Razr" و"LG Optimus Black" و"Samsung Galaxy S2" دعم تطبيق "واتساب" مع نهاية عام 2020.

وقد يضطر بعض المستخدمين إلى شراء هاتف ذكي جديد للحصول على ترقيات أحدث في نظام التشغيل.