وقال المقداد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"،اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا: "نحن حققنا انتصارات مشتركة ضد الإرهاب، لكن هذا لا يعني أن الإرهاب انتهى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع المجموعات الإرهابية على العمل لضمان وجود مبرر لبقائها في المنطقة".
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
وتابع المقداد أن "الحرب ضد الإرهاب مستمرة بطرق ومعان مختلفة، لأننا بمجرد ما ننجح في تحقيق هدفنا بهزيمة الإرهاب، هم يخلقون مجموعات إرهابية ومجموعات انفصالية مسلحة تستكمل المعركة لتحقيق أهدافهم السياسية"، مشددا "هذا بالطبع يجب مواجهته، لأن روسيا ليست بعيدة عن سوريا".
وأكد المقداد "الوجود العسكري الروسي ليس مفيدا فقط، بل ضروري أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر المقداد: وجود روسيا في بلادنا ضروري.. وواشنطن تدعم الإرهاب في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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