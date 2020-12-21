العراق... إيقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

وأوضح المصدر لـ"السومرية نيوز"، إنه "تم إيقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة أزمة ارتفاع الدولار وقلة السيولة على الرغم من تصويت البرلمان على قانون الاقتراض".
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد قال يوم السبت الماضي: إنه "إذا لم يتم تغيير سعر الصرف فإن احتياطات البنك المركزي ستنفذ بعد 6 أشهر"، مشيرا إلى أن العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار، وأن ذلك بسبب ضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس"، بحسب موقع "بغداد اليوم" العراقي.
وتابع: "مخصصات الموظفين سيتم تخفيضها، لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين"، مضيفا: "الرواتب لم تمس وهناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين".
وقال وزير المالية العراقي: "120 في المئة من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين"، مضيفا: "تكلفة التقاعد ستزيد بنسبة 40 في المئة في موازنة 2021".
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