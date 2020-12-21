شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر يضرب الحدود بين السعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي بأن زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب فجر اليوم الاثنين، المنطقة الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وفق ما نشرت روسيا اليوم.
وأكد المعهد، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (03:04:47) وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي، و41 كم غرب الوفرة.
وأوضح المعهد أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 28.85 شمالا، وخط طول 47.58 شرقا.
ولم ترد تقارير حتى الساعة من الكويت والسعودية عن أي أضرار جراء الزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر يضرب الحدود بين السعودية والكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.