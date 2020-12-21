شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية تطالب قوات الأمن بضرورة محاسبة مستهدفى السفارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأحد، العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بـ8 صواريخ.

وأشارت الرئاسة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، إلى أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية سيعرض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، ويستهدف سيادة العراق وسمعته الدولية وعلاقاته الخارجية، من خلال استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.

وطالب البيان القوات الأمنية بضرورة ملاحقة العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بتكرار هذه الحوادث من أجل حماية المصلحة العليا للعراق وضمان أمن واستقرار المواطنين.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أوضحت أنه أصيب جندي عراقي ووقع أضرار بعدد من الشقق السكنية و14 سيارة نتيجة سقوط 8 صواريخ داخل المجمع السكني في المنطقة الخضراء ومحيطها.