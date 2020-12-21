شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يطالب بتسريع عملية اختيار لقاح كورونا الأنسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توجيهات باختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كورونا المستجد وبدء عمليات إعطاء اللقح ضد كوفيد 19. وجاء في منشور للرئيس تبون على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "‏لقد أصدرت أوامر للسيد الوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19 لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي (يناير) 2021". وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 95203 إصابة. وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد يوم الأحد، إلى أنه سُجلت سبع حالات وفاة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2666 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 63260 حالةً.

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