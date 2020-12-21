عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاح أمريكي ثالث ضد كورونا في الطريق

الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخليج 365

قال الأميرال بيرت جيروير، مساعد وزير الصحة الأمريكي، الأحد، إن لقاحا ثالثا للوقاية من مرض كوفيد-19 قد يحصل على موافقة الشهر المقبل.



وأوضح "جيروير" أن ذلك يأتي في الوقت الذي بدأت فيه عملية شحن اللقاح الثاني لجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن البيانات لم تنشر بعد بشأن لقاح شركتي جونسون آند جونسون وجانسن، لكن إذا حصل على موافقة سيتوفر لدى الولايات المتحدة اللقاح الثالث بعد لقاحي فايزر ومودرنا.

من جانبه، قال كبير الجراحين الأمريكيين، جيروم أدامز، الأحد، إن مسؤولي الصحة الأمريكيين يتابعون ظهور السلالة الجديدة لمرض كوفيد-19 في بريطانيا.

وأضاف أن أي تحور في الفيروس يظهر أن على الناس حماية أنفسهم من فيروس كورونا أثناء انتظارهم الحصول على اللقاح.

وقال آدامز: "الفيروسات دائمة التحور، وإذا كان هذا التحور لسلالة أكثر نقلا للعدوى، فهذا يعني أننا بحاجة لتوخي أقصى قدر من اليقظة ونحن ننتظر الحصول على اللقاح".