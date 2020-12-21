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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تضيف مزايا جديدة لساعاتها الذكية
الإثنين 21 ديسمبر 2020
الخليج 365
أصدرت شركة هواوي الصينية، الأحد، تحديثات برامج جديدة لإضافة مزايا استثنائية لاثنين من أكثر موديلات الساعات الذكية شهرة لديها.
وأكدت الشركة أن التحديثات الجديدة تخص الساعة الذكية: Watch GT 2 Pro، والساعة الذكية طراز هونور MagicWatch 2.
ويقدم الإصدار 10.1.3.28 الجديد للساعة الذكية Watch GT 2 Pro ميزتين جديدتين، هما: عرض توقعات الطقس على مدار 24 ساعة ووظيفة تتيح إمكانية مواءمة تسلسل التدريبات المختلفة مع التفضيلات الشخصية.
ويبلغ حجم التحديث الجديد 214 ميجابايت، ويمكن إجراء التثبيت كالمعتاد عبر تطبيق Huawei Health على الهاتف الذكي، كما يلزم أن يكون المتبقي من البطارية 20% على الأقل من شحنها.
ويتوفر أيضا تحديث جديد لبرمجيات الساعة هونور MagicWatch 2 إلى الإصدار 1.0.10.8 بحجم 21.5 ميجابايت، وذلك لإصلاح بعض الأخطاء، فضلا عن تحسين ثبات النظام، كما يتم عرض تقييمات أكثر تفصيلا أثناء ممارسة تمارين تقوية العضلات بعد التحديث، وتتيح الاختصارات الجديدة الوصول إلى الوظائف المفضلة في أسرع وقت ممكن.
ويتم تثبيت التحديث الجديد أيضا عبر تطبيق Huawei Health، بشرط توفر 20% على الأقل من شحن البطارية.
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