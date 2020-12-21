شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أخبار الخليج.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية ووفاة ناصر صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الأحد، العديد من الأخبار الهامة التى شغلت الرأى العام فى منطقة الخليج العربى، كان أبرزها وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل عن عمر يناهز 72 عاما، وتعليق المملكة العربية السعودية الرحلات الجوية الدولية للمسافرين أسبوعا. السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين أسبوعا السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين أسبوعا

وكانت المملكة العربيةالسعودية اتخذت إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وذلك بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول.

وقررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

أولًا: تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

ثانيًا: تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

ثالثًا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ 23 / 4 / 1442 هجرية الموافق 8 / 12 / 2020 ميلادية وإلى تاريخه، الالتزام بالآتي:

1 / العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة.

2 / أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.

رابعًا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية - أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).

ويستثنى مما ورد أعلاه حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

وسوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

توفى الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل، عن عمر يناهز الـ72 عاما، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أشهر من وفاة والده الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح. يعد الشيخ ناصر صباح الأحمد، صاحب رؤية 2035 ، فقد أخذ على عاتقه تنفيذ تلك الرؤية وفق خطط مدروسة وقانون شامل يتفق مع مواد الدستور ووفق العادات والتقاليد الكويتية ، حيث سعى أن تكون رؤية 2035 نقطة التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة للمجتمع الكويتي. ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في 27 ابريل 1948 ، شغل منصب وزير الدفاع ونائب اول لرئيس مجلس الوزراء بدءا من 11 ديسمبر عام 2017 كما صدر مرسوم نهاية ديسمبر 2019 بتعيينه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد سبق له ان تقلد المستشار الخاص لولي العهد و رئيس مجلس الوزراء بمرسوم أميري صدر في 7 ديسمبر عام 1999، كما تم صدور مرسوم أميري بتعيينه وزيراً لشؤون الديوان الأميري في 11 فبراير عام 2006 وفي مجال التجارة والاستثمار كان له عدة نشاطات حيث أسس شركة (الفتوح القابضة) وشركة (مشاريع الكويت القابضة) الى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي حيث أسس دار الآثار الاسلامية وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على (مجموعة الصباح الأثرية) اضافة الى كونه عضوا فخريا في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان - نيويورك. ومؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.

وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل عن عمر يناهز 72 عاما