شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 145إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 49 حالة ووفاة 9 من الاصابات المسجلة بالفيروس، وفق وكالة الأنباء السورية سانا. وأوضحت الوزارة فى بيان تلقت سانا نسخة منه أن حصيلة الاصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 10195 شفيت منها 4786 حالة وتوفيت 610 حالات. وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى سورية فى الثانى والعشرين من مارس الماضى لشخص قادم من خارج البلاد فى حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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