شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط منصة صواريخ أطلقت على السفارة الأمريكية في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن مصدر إطلاق الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد كان من معسكر الرشيد، ونشرت صحيفة السومرية نيوز عدد من الصور للمنصة التى أطلقت منها الصواريخ.

وأشارت الخلية -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، إلى أن القصف تسبب بأضرار مادية في عدد من البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية.

من جانبها نددت السفارة الأمريكية في العراق بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد، قائلة إنه تسبب في أضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

ودعت السفارة في بيان "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وقال الجيش العراقي في وقت سابق إن ثمانية صواريخ أصابت المنطقة الخضراء مما أسفر عن إصابة جندي عراقي وألحق أضرارا بالمباني.



المنصة التى استهدفت المنطقة الخضراء



منصة إطلاق الصواريخ