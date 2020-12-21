شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية توضح مصير الكويتيين العالقين فى لندن بعد حظر الرحلات القادمة من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، رد مصدر مسؤول على سؤال حول مصير الكويتيين الموجودين فى بريطانيا حالياً، بعد قرار وزارة الصحة بإضافة المملكة المتحدة إلى قائمة الدول المحظورة العالية الخطورة، الممنوع الطيران القادم منها مباشرة إلى الكويت.

وقال المصدر، "يمكنهم العودة إلى البلاد بعد المرور بمحطة "ترانزيت" فى الدول غير الممنوعة، مع إجراء فحص الـPCR"".

وأضاف المصدر- وفقا للصحيفة- أن التعاميم الصادرة لم تتطلب قضاء مدة 14 يوماً للمواطنين فى دولة غير ممنوعة، ومن ثم العودة إلى البلاد، موضحاً أن الإجراء المتبع هو أن يكون الحجر منزلياً بعد العودة لمدة 14 يوماً داخل البلاد.

وذكر أن المنع من دخول البلاد يطال الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة، سواء كان القدوم مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى غير ممنوعة، ما لم يستقروا فى تلك الدول لمدة 14 يوماً.