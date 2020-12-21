شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تدعو القادة العراقيين لمنع الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن السفارة الأمريكية تدعو القادة العراقيين لمنع الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها

على جانب آخر، كانت قد نددت السفارة الأمريكية في العراق بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد اليوم الأحد، قائلة إنه تسبب في أضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

ودعت السفارة في بيان "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وقال الجيش العراقي في وقت سابق اليوم إن ثمانية صواريخ أصابت المنطقة الخضراء مما أسفر عن إصابة جندي عراقي وألحق أضرارا بالمباني.