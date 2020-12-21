شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يكشف مركز إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، أن مصدر إطلاق الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد كان من معسكر الرشيد.

وأشارت الخلية -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- إلى أن القصف تسبب بأضرار مادية في عدد من البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن في وقت سابق من اليوم سقوط 5 صواريخ في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، موضحا أن أحد الصواريخ سقط على عمارة في مجمع القادسية السكني و3 صواريخ مجاورة للسفارة الأمريكية، والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية.