السعودية تعلق الدخول إلى البلاد بسبب سلالة كورونا الجديدة

وجاء هذا الإجراء "بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قوله، إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

ويستثنى من ذلك الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة. كما تقرر تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

ونوه المسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه ينبغي على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، من تاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول، الالتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة، على أن يقوم بإجراء فحص (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكراره كل 5 أيام.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتوجب على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية - أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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ويستثنى مما ورد أعلاه حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

يوم السبت، أعلنت حكومة المملكة المتحدة إغلاق أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك لندن، بعد أن اعترفت بأن أكثر من نصف حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" الجديدة نتجت عن سلالة متحورة من فيروس كورونا، والتي تبين أنها أسرع انتشارا لكنها ليست أشد تأثيرا على المصابين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من السلالات الحالية، ويبدو أنها السبب وراء الارتفاع السريع في الإصابات الجديدة في لندن وجنوب إنجلترا.

فيما قال وزير الصحة مات هانكوك: "نظرا لمدى سرعة انتشار هذا النوع الجديد، سيكون من الصعب جدا إبقائه تحت السيطرة حتى يتم طرح اللقاح"، مضيفا أنه بالفعل "خرج عن السيطرة".

وعلقت مجموعة من الدول في أوروبا وخارجها حركة السفر مع المملكة المتحدة، وأعلن لاحقا عن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة في دول أوروبية وجنوب أفريقيا وأستراليا، لكنها كانت محدودة للغاية.