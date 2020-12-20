هيئة طبية أمريكية تكشف عن حالات حساسية من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إنها تتابع تقارير عن حالات حساسية ناجمة عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، وقدمت توصيات للأفراد الذين لديهم تاريخ مرضي من الحساسية.



وذكرت المراكز الأمريكية أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة لأي من مكونات اللقاح عليهم تجنبه. كما نصحت الأفراد الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه لقاح كورونا عدم تلقي الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن الحساسية المفرطة تعني تلك التي تحتاج إلى دخول مستشفى أو العلاج بالأدرينالين.

ووافقت السلطات الأمريكية على لقاحين للوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، ومنحتهما ترخيص الاستخدام الطارئ.

استثناء الحساسية على الأطعمة

وأوضحت المراكز الأمريكية أن الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة للقاحات عليهم استشارة أطبائهم بشأن مكونات لقاح كوفيد-19، لكنها أوضحت أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه بعض أنواع الأطعمة والحيوانات الأليفة واللاتيكس أو بعض الظروف البيئية، وكذلك من لديهم حساسية تجاه الأدوية التي تعطى عبر الفم أو تاريخ عائلي في الحساسية المفرطة يمكنهم رغم ذلك تلقي اللقاح.

وتتحرى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عن 5 حالات حساسية لأفراد تلقوا لقاح فايزر-بيونتك في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الإدارة أمس الجمعة إنه لا ينبغي إعطاء لقاح شركة مودرنا الذي حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ لأي أفراد لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة لأي من مكوناته.