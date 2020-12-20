بشرط واحد... يمكن للكويتيين العالقين في بريطانيا العودة لبلدهم

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت دولة الكويت، إضافة بريطانيا إلى قائمة الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من وباء "كوفيد-19".

لكن مصدر مسؤول قال لصحيفة "القبس" المحلية، مساء اليوم، إن بإمكان الكويتيين الموجودين في بريطانيا العودة إلى بلادهم بشرط واحد.

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وأوضح أن على الكويتيين العالقين هناك المرور بمحطة "ترانزيت" في إحدى الدول غير المحظورة، مع إجراء مسحة كشف الكورونا (PCR).

وقال إن التعليمات الصادرة لا تتطلب قضاء فترة 14 يوما للمواطنين في دولة غير محظورة قبل عودتهم إلى البلاد.

وأضاف أنه بالنسبة للكويتيين سيطلب منهم الخضوع لدى عودتهم للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأشار المصدر الذي لم تسمه الصحيفة إلى أن منع دخول البلاد يشمل فقط المسافرين غير الكويتين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة ، إذ يتعين عليهم، المكوث أولا 14 يوما في دولة غير محظورة.

وكانت العديد من دول العالم قد فرضت في وقت سابق اليوم حظرا على دخول المسافرين من بريطانيا، بعد إعلان سلطات الأخيرة ظهور فيروس متحور من النسخة الأصلية، أكثر قدرة على العدوى بنحو 70%.