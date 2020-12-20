مسؤول: سلالة كورونا الجديدة ربما وصلت مصر... والإصابات الفعلية أكثر 10 أضعاف

وأوضح في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "أون"، أن السلالة الجديدة ليست موجودة فقط في لندن، بل تمتد إلى بلجيكا وإستراليا وفي أفريقيا وأوروبا.

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وأضاف المسؤول:

لو قمنا بدراسة جينية سنجد أنها (السلالة الجديدة من الفيروس) موجودة في مصر أيضا.

وعن الإصابات فى مصر، قال: "أرقام الإصابات فى مصر صعب التكهن بها، وأنا أقول إنه على الأقل الإصابات فى مصر تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حاليا من قبل وزارة الصحة".

وأردف: "قلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة، وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات، ليس لخطورة المرض لكن لأن العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".

ويعتقد النادي أن السلالة الجديدة موجودة في مصر، لافتا إلى أن الأمر تحت الملاحظة من خلال مراقبة المرضى وأقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار، مضيفا أن هذه مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر.

واستطرد: "السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف أن المرض بات بمقدوره الانتشار بشكل أكبر وهذا ماحدث في بريطانيا، حيث ارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير لتسجل في يوم واحد مايزيد على 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة".

وختم بالقول: "نحن الآن في موسم حصاد فيروس كورونا، حيث أن الفيروس علميا في مرحلة الإقلاع وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير، نظرا لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الإجراءات الاحترازية".