هجوم بالصواريخ يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

وقال الجيش في بيان له إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت صواريخ صوب المنطقة.

© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية

وأوضح البيان أن الصواريخ أصابت مجمعا سكنيا داخل المنطقة، الأمر الذي تسبب في حدث أضرار بالمباني والسيارات، بحسب "رويترز"

وأشار بيان الجيش إلى أن الهجوم لم يتسبب في خسائر بشرية.

وفي الإطار ذاته، قال مصدران أمنيان عراقيان إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد في هجوم استهدف السفارة الأمريكية.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء إن نظاما مضادا للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأمريكية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

وقال المصدران إنه لم ترد أنباء عن سقوط مصابين.

و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الأضرار التي تسبب فيها سقوط الصواريخ.

​وشهدت المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، في الأشهر الأخيرة، سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، لم تكشف الأجهزة الأمنية عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.