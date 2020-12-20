تريساكو : الحكام السعوديون أفضل من الأجانب

أقر الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن غياب معظم الحكام السعوديين عن إدارة مباراة واحدة في دوري المحترفين لمدة عامين أو ثلاثة، دفع اللجنة لتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية من أجل تطوير أداء الحكم المحلي، وشدد على أن اللجنة ستواجه أخطائها بوضوح وشفافية لأن هدفها النجاح.

وقال تريساكو قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خضع الحكم المحلي لدورات تدريبية خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من نظرائه في العديد من دول العالم.

وجدد تريساكو التأكيد على أن الخطأ في قرارات الحكم طبيعي كونهم بشر، فمهما بلغ اجتهادهم وعملهم الجاد خلال المباريات، لافتاً إلى أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، وأشاد في الوقت ذاته بأداء الحكام خلال مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والجولات السابقة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رئيس لجنة الحكام أن أداء الحكام في الدوري السعودي للمحترفين كان أفضل في المتوسط من أداء نظرائهم في الدوريات الأخرى، مستشهدًا بما رصدته لجنة الحكام الإسبانية من أخطاء خلال 12 جولة هذا الموسم، حيث أقرت بارتكاب 199 خطأ في ركلات الجزاء والتسلل والبطاقات، رغم وجود تقنية VAR.

واستطرد: “التقنية أضيفت للإسهام في تقليل الأخطاء، لكن لن تكون كافية أبدًا، فجميع الدوريات القوية توجد بها التقنية، ومع ذلك هناك أخطاء وهذا ليس عذرًا كون هذه التقنية جديدة”.

وأشار الإسباني أنهم يعملون بشكل كبير لتلافي ذلك وتطوير مستوى الحكام أكثر، وقال نحن نطمح كباقي المتابعين لتلافي ذلك وسنواجه أخطاءنا بوضوح وشفافية لأن هدفنا هو النجاح.

ووجه رئيس لجنة الحكام رسالة إلى الإعلام والجماهير والأندية أكد فيها أن أخطاء الحكام ليست متعمدة، فهي تشبه تلك الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها اللاعب عند إهدار فرصة سهلة للتسجيل أو التسبب في هدف على فريقه، حيث أن اللاعب في هذه الحالات لا يكون متعمدًا الضرر بفريقه، لكن الخطأ جزء من كرة القدم، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي قرار سيتخذه الحكم لن يرضي الجميع، ومن هنا تأتي الآراء الجدلية حول قرارات الحكام.

ولفت تريساكو إلى أن أخطاء الحكام تعتبر ظاهرة عالمية في كل الدوريات العالمية، ويمكن للجميع النظر إلى البطولات الأوروبية ويرى أن الأخطاء هي حقيقة واقعية عالمية، بغض النظر عن مستوى المنافسة، ويجب أن نتعايش مع هذه الأخطاء كسائر الدوريات الأوروبية.

وقال: “إن دورنا بعد المباريات هو تحليل اللقطات، والمساهمة في تطوير الحكام، والتعامل مع هذه اللقطات لضمان عدم تكرارها مستقبلًا”.

واختتم تريساكو حديثه قائلاً: “إن مسؤوليتنا كمشجعين ووسائل إعلام وأندية هي أن نتذكر أن حكامنا لا يختلفون عن اللاعبين، فالحكام يعملون بجد ويحبون اللعبة، ويمضون ساعات طوال في التدريب والاستعداد، ثم يخرجون ليبذلوا قصارى جهدهم على أرض الملعب، لذا فالحكام يمثلون عنصر حاسم في استمتاعنا باللعبة الجميلة، لكنهم في النهاية بشر.