ألمانيا تخفض الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا لظهور سلالة جديدة من كورونا

قررت الحكومة الألمانية , اليوم الأحد الحد من عدد الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا إثر ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 في البلدين.

وأوضح متحدث بأسم الحكومة ,بأن قواعد محددة في هذا الصدد “يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها”، لافتا الى أن برلين “تتواصل في هذا الملف مع شركائها الأوروبيين”.

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