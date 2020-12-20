شركة طيران العال تعلن موعد أول رحلاتها من إسرائيل للمغرب

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن الشركة أنها سوف تسير أولى رحلاتها من إسرائيل إلى العاصمة المغربية، الرباط بعد غد الثلاثاء، الموافق الثاني عشر من ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة سوف تقل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا، متوقعة أن تستغرق الرحلة المباشرة التي تحمل رقم " LY555"، 6 ساعات.

وقبل ساعات، أكد مصدر دبلوماسي مغربي، أن وفدا إسرائيليا سوف يزور المغرب في منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، أن الوفد الإسرائيلي سيكون على رأسه جاريد كوشنر، يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يوقع الجانبان عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، منها الاستثمار والاقتصاد والطيران المدني والموارد المائية والطاقة، إلى جانب اتفاقيات أخرى في المجالات الإدارية.

ويضم الوفد الأمريكي الإسرائيلي برئاسة كوشنر، وآفي بيركويتس المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وآدم بروهلر مدير هيئة مالية التنمية الدولية الأمريكية، ومائير بن شابات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في الـ 10 من ديسمبر الجاري، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على إعادة كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.