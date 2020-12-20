شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون في تونس يقطعون رأس راع قرب الحدود مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر أمنية إن مسلحين اختطفوا راعيا شابا في جبال تونس قريبا من الحدود مع الجزائر وقطعوا رأسه اليوم الأحد.
وذكرت المصادر أن قوات الأمن عثرت على جثة الشاب عقبة ذويبي بعد اختطافه.
وتقوم القوات التونسية بعمليات في سلسلة جبال القصرين وجبل سلوم لطرد مسلحي تنظيم أجناد الخلافة المتحالف مع تنظيم "داعش".
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