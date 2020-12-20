شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء فى بغداد.. ومصادر أمنية: استهدفت السفارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران أمنيان عراقيان اليوم الأحد إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد في هجوم استهدف السفارة الأمريكية.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء إن نظاما مضادا للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأمريكية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

وقال المصدران إنه لم ترد أنباء عن سقوط مصابين.