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وأشار إلى أن الشعب السوداني ضد التطبيع مع إسرائيل، وما توصلت إليه الإدارة الحالية يناقض تطلعات الشعب، لافتا إلى أن "هناك قوى دولية من بينها السعودية سعت إلى وصول الإدارة الحالية إلى السلطة".
وشدد القيادي في المؤتمر الشعبي السوداني، على أن "الإدارة الحالية لا تمثل أبداً الشعب السوداني وتطلعاته وهي صناعة خارجية، وبأن الحكومة الحالية فشلت في كل شيء ولا مبرر لبقائها"، معتبرا أن "الحل يكمن في توافق شامل وانتخابات مبكرة".
ويتزامن حديث إدريس سليمان مع حلول الذكرى الثانية للثورة السودانية، وخروج آلاف المحتجين السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان للمطالبة بالإسراع في إجراء الإصلاحات.
يذكر أنه في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت السودان، الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في "المؤتمر الشعبي" السوداني: الشعب ضد التطبيع والحكومة الحالية لا تمثله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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