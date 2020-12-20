الرئيس الجزائري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى عودة قريبة وميمونة إلى بلاده".

وأضاف "بهذه المناسبة أكد الرئيس التركي أنه تابع باهتمام كلمة السيد رئيس الجمهورية التي وجهها للشعب الجزائري معربا عن سعادته بتماثل السيد الرئيس للشفاء مبرزا استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في مشروع السيد الرئيس لبناء الجزائر الجديدة".

وتلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، صباح أمس السبت، مكالمة هاتفية من طرف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اطمأن من خلالها على حالته الصحية.

وقدم الرئيس تبون، شكره الجزيل لنظيره ماكرون، على اهتمامه بوضعه الصحي، منذ نقله للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بفيروس" كورونا" المستجد. وفقا "لوكالة الأنباء الجزائرية".