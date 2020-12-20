في مشهد غير مألوف... أشجار عيد الميلاد للبيع بالسعودية

وقالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، إن هذا المشهد كان من الصعب تخيله في السعودية قبل سنوات.

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وأشارت الوكالة إلى أن هذه النوعية من المبيعات بدأت تظهر في المملكة المحافظة تدريجيا خلال السنوات الماضية.

ونقلت عن أحد سكان العاصمة السعودية، رفض ذكر اسمه، أنه لم يتخيل أن يرى هذه المبيعات، معربا عن تعجبه الشديد من عرضها للبيع بشكل علني.

أما ماري وهي لبنانية مقيمة في الرياض، فأوضحت أنه كان من الصعب العثور مثل هذه المبيعات في السابق بالمملكة.

وأشارت إلى أن الكثير من أصدقائها كانوا يشترون هذه البضائع من لبنان أو سوريا، ثم يقومون بإدخالها سرا إلى المملكة.

واعتبرت الوكالة أن هذه التغييرات مؤشرا على تخفيف القيود الاجتماعية، في ظل وجود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السلطة.

وتمنع السلطات السعودية ممارسة أي شعائر دينية داخل المملكة باستثناء شعائر الدين الإسلامي.